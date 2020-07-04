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Более трех тысяч фото собрали тоболяки для нового мемориала

Общество, 17:17 04 июля 2020

vk.com/ilovetobolsk2020 | Фото: vk.com/ilovetobolsk2020

Более 3,5 тыс. фотографий собрали жители Тобольска для нового мемориально-скульптурного ансамбля "Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк".

В настоящее время снимков для полного укомплектования не хватает лишь на последнем, 12-м стенде.

В группе "75 лет Победы | Тобольск" граждане могут оставить заявку на получение общего списка фотографий. Так организаторы представляют тоболякам возможность найти имена своих героических предков. Для удобства список составили в алфавитном порядке с указанием номера стены и ее разворота по отношению к Вечному огню, где будет размещаться портрет ветерана. Информацию можно получить по телефонам: 24-16-24, 25-01-32.

Добавим, что помочь найти своих родственников – участников Великой Отечественной войны можно на федеральном портале "Дорога памяти". Ресурс ежедневно добавляется новыми фотографиями и уже содержит записи о 33,7 млн граждан, сообщает "Тюменская область сегодня".

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