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Более 4200 исследований провели в тюменском МКДЦ

Общество, 08:54 05 июля 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 4 тыс. 200 КТ-исследований органов грудной клетки проведено в тюменском Многопрофильном консультативно-диагностическом центре (МКДЦ) с апреля 2020 года. Это в два раза больше, чем за весь 2019 год. Тюменский центр вносит весомый вклад в диагностику Сovid-19, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Обследование проводится на новом компьютерном томографе SOMATOM Perspective, приобретенном в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Это мощный аппарат позволяет добиться высочайшей точности при обследовании и обнаружить патологические изменения на ранних стадиях.

"Организация на базе МКДЦ КТ-кабинета для проведения диагностического обследования пациентам с респираторными заболеваниями – одно из важнейших административных решений, принятых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Благодаря его ежедневной 18-часовой работе мы смогли обеспечить быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на Сovid-19, - отмечает директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова. - Широкий охват населения, профессионализм медиков и высокое качество диагностики позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать адекватную схему лечения, но главное избежать тяжелых осложнений и летальных случаев".

КТ-кабинет работает с понедельника по воскресенье (включительно) с 7 часов 30 минут до 1 часа. Пациентов сюда направляют врачи городских поликлиник и областных больниц. По итогам исследования, выставляется диагноз и определяется дальнейшая тактика лечения в стационаре, в амбулаторных условиях или на дому.

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