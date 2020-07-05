Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными обязательна для отдыха в лагере

| Фото: Детский центр "Ребячья республика" во Вконтакте | Фото: Детский центр "Ребячья республика" во Вконтакте

Справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19 не ранее, чем за три дня до выезда в лагерь - обязательна пр сборах ребенка на отдых.

В перечне документов также должны быть копия медполиса, прививочный сертификат или выписка о прививках, справка о состоянии здоровья ребенка и наличии хронических заболеваний. Отдохнуть за городом могут дети и подростки от 7 до 15 лет. Врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Евгения Невидимова рассказала родителям, как правильно собрать ребенка в лагерь, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

"Лекарства давать с собой ребенку не нужно, в каждом лагере есть медпункт с необходимыми препаратами. Если нужен прием специфических лекарственных средств, обязательно предупредите об этом вожатого, медработника и передайте лекарства им или сопровождающему", - отметила она.

Помимо легкой летней одежды и обуви стоит положить и вещи на прохладную и дождливую погоду. Не забыть про кеды или кроссовки, сланцы для душевой. Важны головные уборы и нижнее белье в достаточном количестве. Обязательны средства гигиены: зубная паста, щетка, расческа, шампунь, мочалка, мыло в мыльнице.

"Обязательно запишите в телефонную книгу или в заметки телефоны администрации лагеря, медпункта, вожатого и сопровождающего. Расскажите ребенку, что самостоятельно без взрослых покидать территорию загородного лагеря строго запрещено, это может быть опасно. В том числе и из-за присасывания клеща, ведь обрабатывается только территория лагеря", - сказала врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Евгения Невидимова.