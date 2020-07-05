Онлайн-акции ко Дню семьи проходят в Тюменской области

| Фото: Ялуторовский острог во ВКонтакте | Фото: Ялуторовский острог во ВКонтакте

Онлайн-акции ко Дню семьи, 8 июля стартовали в Тюменской области.

Так, Ялуторовский острог проводит онлайн-выставку детских рисунков "Моя ромашковая Русь" в своем паблике во Вконтакте. Ромашка символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и теплое лето. Для участия нужно детям сделать рисунок, а взрослым сфотографировать юных авторов со своим творением и отправить организаторам до 5 июля.

Тюменский ДК "Водник" запустил онлайн-проект "Семейные ценности" в своей группе во Вконтакте. Участникам предлагают рассказать о традициях и ценностях своей семьи, став примером для других, и приложить фото. К акции уже подключились молодые семьи, которые рассказывают о себе и детях, а также родителях, сообщает "Вслух.ру".