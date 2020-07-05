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Опубликованы списки поступивших в Физико-математическую школу Тюменской области

Общество, 18:59 05 июля 2020

ФМШ во ВКонтакте | Фото: ФМШ во ВКонтакте

42 человека зачислены в пятый класс, 20 - в шестой и 44 школьника в десятый класс Физико-математической школы Тюменской области.

Завершились доборы в седьмой и восьмой классы: команду ФМШ пополнили семь будущих семиклассников и четыре восьмиклассника.

Всего более 500 заявлений поступило в ФМШ с начала приема, который проходил в новых условиях, сообщает "Тюменская область сегодня".

"В школу ребята и их родители приходили строго по расписанию, что позволило избежать скопления людей и нарушения санитарно-гигиенического режима. Быстрая регистрация, безопасная расстановка мебели в просторных кабинетах, интересные задания: все это сделало вступительные испытания комфортными и безопасными", - рассказали в учреждении.

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