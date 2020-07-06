"Тюменское лето" предлагает школьникам собрать мили и побороться за путевку

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Межведомственный проект #Тюменскоелето стартовал в областной столице 6 июля в четвертый раз, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Школьников Тюмени от шести до 17 лет приглашают на различные площадки города, где они смогут ежедневно участвовать в игровых программах творческой, спортивной, интеллектуальной и профилактической направленности. Детей ждут конкурсы, эстафеты, викторины, мастер-классы и другие затеи.

"В этом году мероприятия проекта #Тюменскоелето посвящаются Году памяти и славы. Так, ребята #Городмолодых, #Тюменькреативная и #Тюменькультурная примут участие не только в творческих и развлекательных мероприятиях и мастер-классах, но и вспомнят героев Великой Отечественной войны, послушают патриотические песни. Расширится и спектр мероприятий по безопасности. Юные тюменцы проверят свои знания в викторинах, пройдут соответствующие инструктажи и ознакомятся с памятками. А активисты #СпортивнаяТюмень погрузятся в мир спорта и здорового образа жизни", - рассказала ведущий специалист комитета молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политики Кристина Плоскова.

За участие в мероприятиях детям будут выдавать мили – специальные жетоны разного цвета по одному на каждый день недели. Тюменцы, собравшие не менее шести миль примут участие в розыгрыше призов. Самые активные поборются за главный приз – путевку в один из загородных центров на осенние каникулы.

С графиком работы площадок можно ознакомиться на сайтах образовательных учреждений, на портале "Тюмень-наш дом" в разделе "Лето", а также в группе департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.