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230 участников собрал чемпионат MAKERCASE Тюменского госуниверситета

Общество, 14:04 07 июля 2020

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Более 230 участников собрал Всероссийский онлайн кейс-чемпионат MAKERCASE, который стартовал в ТюмГУ 6 июля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В течение недели конкурсанты будут создавать макеты и прототипы технологических проектов по кейсам трех треков: "Городские пространства", "Сити-фарминг" и "Кампусные проекты". Четвертый – "Открытый трек" – собрал команды со своими проектами.

Для участников проходят лекции. Видео с первыми выступлениями спикеров доступны в группе чемпионата в соцсети.

"География наших участников обширна – от Владивостока до Киева, от Нефтеюганска до Нурсултана. Содержание тоже на высоте: мы собрали прекрасную команду модераторов, экспертов и спикеров, всего более 30 человек задействовано в организации MAKERCASE. Даже несмотря на онлайн-формат, чувствуется, что Тюмень на несколько дней стала центром мейкерства и технологического прототипирования", – рассказал руководитель проекта, начальника отдела бизнес-акселератора технологического парка ТюмГУ Александр Ермаков.

До пятницы, 10 июля, команды должны проработать свой проект и выступить с предзащитой, а уже в воскресенье состоится финал конкурса проектов, призовой фонд – 600 тыс. рублей.

Также до 10 июля продолжатся открытые лекции. Расписание здесь.

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# кейс-чемпионат , кейсы , ТюмГУ

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