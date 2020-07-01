Женщину-берегиню установили на въезде в Суерку Упоровского района

| Фото: администрации Суерского сельского поселения | Фото: администрации Суерского сельского поселения

Белую скульптуру женщины-берегини установили на въезде в с. Суерка Упоровского района.

Пятиметровая "Суерчаночка", как символ женской заботы встречает всех, кто возвращается на родную землю или приезжает в гости, и провожает в добрый путь. Как рассказала глава администрации Суерского сельского поселения Лариса Гольцман, это собирательный образ матери, жены, сестры, простых сельских женщин, кто любит, ждет и желает добра.

Скульптуру по эскизу инициативной группы селян изготовил художник из Упорово Дмитрий Маколкин.

"Инициатива установить скульптуру принадлежит жителям, средства на нее тоже собирали все односельчане. Цветочный венок в ее руках – это пожелание успеха, выражение процветания села, любви его жителей. А маленькая косуля, доверчиво стоящая у ног суерчанки, свидетельствует о богатстве природы, бережном отношении к ней людей", - рассказала Лариса Гольцман.

У подножия статуи-берегини местные жители высадили цветы. Скульптура на въезде - это один из проектов, который жители реализуют при поддержке администрации к юбилею Суерки, которая в 2020 году отметит 410 лет со дня основания.

| Фото: администрации Суерского сельского поселения | Фото: администрации Суерского сельского поселения

Ирина Кургузова