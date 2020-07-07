В Тюменской области выберут лучший рисунок генеалогического древа

| Фото: ОНФ в Тюменской области | Фото: ОНФ в Тюменской области

От жителей Тюменской области ждут рисунки генеалогического древа. Конкурс проходит ко Дню семьи. Итоги подведут 8 июля в 17 часов, сообщает региональное отделение ОНФ.

Участникам необходимо нарисовать свое семейное дерево, которое будет наглядно демонстрировать крепкие родственные связи. За самый необычный рисунок победителю полагается приз – набор свежей молочной продукции от местного производителя. Фотографии готовых работ нужно прислать на почту 72region@onf.ru или в личные сообщения официальных аккаунтов ОНФ в регионе. Итоги конкурса подведут 8 июля в 17 часов. Подарок будет ждать победителя в региональном исполкоме ОНФ в Тюменской области.

Как сообщают в ОНФ региона, в честь праздника стартовал всероссийский флешмоб #ВремяДляСемьи. Участникам предлагают обратиться к историям знакомства своих родителей, бабушек и дедушек или вспомнить о знакомстве со своей второй половиной, а затем опубликовать у себя в соцсети две фотографии: "тогда" и "сейчас". Первый снимок покажет влюбленных, когда они познакомились, а второй – в наше время.

Под ними пользователи разместят истории и теги акции – #ВремяДляСемьи и #8июля. Принять участие во флешмобе можно в любой соцсети. Все публикации под тегом #ВремяДляСемьи будут собраны на сайте акции времядлясемьи.рф. Ее итоги организаторы подведут 8 июля.

Активисты также запустили интерактивную маску-игру для Инстаграма. При использовании сервиса пользователь должен навести камеру мобильного устройства на свое лицо – на экране появится табличка с рандомным вопросом или заданием на семейную тематику. Опробовать AR-маску можно перейдя по ссылке с мобильного телефона. Для молодежной аудитории будут запущены стикерпаки #ВремяДляСемьи во ВКонтакте.