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180 тонн лесоматериалов задержали тюменские таможенники с начала 2020 года

Происшествия, 13:20 08 июля 2020

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

189 автотранспортных средств проверили сотрудники Тюменской таможни и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Управлением Россельхознадзора по Курганской области с начала 2020 года, сообщает таможня.

"По результатам совместного контроля выявлены нарушения в отношении девяти автотранспортных средств. Свыше 180 тонн лесоматериалов нарушители планировали вывезти без надлежащего оформления разрешительных документов", - сообщает заместитель начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Сергей Ходюк.

Представителями управления Россельхознадзора за отсутствие фитосанитарных сертификатов возбуждено четыре дела об административных правонарушениях по ст. 10.2 КоАП России. Принято решение о запрете вывоза товаров.

В отношении пяти перевозчиков, которые пытались вывезти лесоматериалы без сопроводительных документов на транспортировку древесины, материалы переданы в органы полиции для возбуждения дел об административных правонарушениях по ст. 8.28 КоАП России.

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# лес , Тюменская таможня

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