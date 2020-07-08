Проект "Видеоанкета кандидата в приемные родители" поможет детям найти семью

| Фото: скин с сайта ванечка.рф | Фото: скин с сайта ванечка.рф

Распространить на регионы России практику работы специалистов с базой видеоанкет кандидатов в замещающие родители для детей-сирот планируют общественники. Обучающий семинар на базе сайта ванечка.рф провели в комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Член комиссии, президент межрегиональной общественной организации "Наши дети" Юлия Зимова рассказала о промежуточных итогах реализации инновационного проекта "Видеоанкета кандидата в приемные родители". В пилотном проекте принимает участие шесть регионов — Вологодская, Свердловская, Московская, Ульяновская области, Республика Башкортостан и Краснодарский край.

По ее словам, в проекте задействованы 22 органа опеки и попечительства, 30 детских учреждений, 17 школ приемных родителей и снято более 20 видеоанкет кандидатов в приемные родители. Шесть детей уже дали согласие на знакомство, пять подростков начали общение с возможными родителями, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

Юлия Зимова напомнила, что основной задачей проекта является содействие в подборе замещающей семьи ребенку, проживающему в организации для детей-сирот с учетом его потребностей и интересов.

"Сейчас у нас около 20 видеоанкет, этого недостаточно для того, чтобы специалисты могли подбирать кандидатов в замещающие родители, а дети могли знакомиться с широким кругом кандидатов. Мы просим подключиться регионы, потому что не все подростки готовы уезжать в другой субъект. Нужно, чтобы максимальное количество детей приняло участие в этом проекте, для этого нужно, чтобы максимальное количество возможных кандидатов в регионах сделало видеоанкеты", — подчеркнула член ОП РФ.

Общественница уточнила, что видеоанкеты должны быть подготовлены при консультации со специалистами проекта. Она выразила надежду на распространение проекта в регионах и призвала организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школы приемных родителей, органы опеки и попечительства к активному сотрудничеству.