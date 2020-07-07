"Капитаны двора" рассказали о соблюдении санитарных правил во время игр с детьми

Архивное фото | Фото: Капитаны двора во ВКонтакте Архивное фото | Фото: Капитаны двора во ВКонтакте

Участники социального проекта по организации дворового досуга для юных тюменцев "Капитаны двора" рассказали о том, как соблюдают санитарные правила во время мероприятий, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Инвентарь волонтеров обрабатывается дезинфицирующими средствами после каждой программы. Дворовым вожатым, а также детям (по желанию родителей) проводят обработку рук перед началом игр. С 6 июля волонтеры работают в перчатках. Каждое утро им измеряют температуру. Вожатые с любыми признаками недомоганий к работе не допускаются. Во время передвижения в такси или в общественном транспорте участники проекта находятся с масках.

Как сообщают организаторы, 7 июля в 16 часов волонтеры будут проводить подвижные игры во дворе дома № 62, корпус 2 по ул. Федюнинского, в 18 часов - по ул. Ростовцева, 25.

8 июля они будут ждать ребят около дома № 73 по ул. 50 лет ВЛКСМ с 16 часов, 9 июля - на Широтной, 106 с 10 часов и по ул. Пражской, 28 с 11 часов.

В сквере Десантников "Капитаны двора" соберутся 10 июля в 11 часов, на Судоремонтной, 23 - в 16 часов. Юных жителей ЖК "Апрель" волонтеры ждут 11 июля в 12 часов, а ребят из ЖК "Биография" - 12 июля в 12 часов.

Пригласить "Капитанов двора" в свой район вы можете по ссылке.

Дарья Казакова