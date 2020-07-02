Итоги "Марафона добрых дел" подвели в Сорокинском районе

| Фото: Добровольческое движение | Тюменская область во ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение | Тюменская область во ВКонтакте

Благоустройством территории родного края занимались добровольцы в Сорокинском районе в течение двух недель. Добрые дела были приурочены ко Всероссийской акции "Марафон добрых дел".

Как рассказали в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения Тюменской области, сорокинцы рисовали "Граффити Победы", смотрели киноленты о событиях и судьбах военной эпохи. Жители сел Осиновка, Готопутово, Пинигино, поселка Нефтяник привели в порядок памятные места.

"Голос поколения" звучал в рассказах о героях, в стихах и песнях военных лет. Например, жительница Покровского Галина Корытько на видео рассказала о судьбе и подвигах своего отца Николая Вениаминовича, участника Великой Отечественной войны. Кроме того, жители района приняли участие в акциях "Сад памяти" и "Красная гвоздика", тем самым поддержав ныне живущих ветеранов и участников боевых действий, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. Волонтеры накануне Дня памяти и скорби посадили саженцы дуба в память о тех, чьи жизни унесла война.

Дарья Казакова