Проект "Делись теплом с ближним" получил президентский грант

| Фото: тюменская региональная организация помощи социально незащищенным категориям граждан "Сева" | Фото: тюменская региональная организация помощи социально незащищенным категориям граждан "Сева"

Создать пункт оказания комплексной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, планируют представители тюменской организации помощи "Сева". Проект "Делись теплом с ближним" получил государственную поддержку. Фонд президентских грантов выделил на реализацию проекта по итогам второго конкурса 2020 года около 500 тыс. рублей.

"Наш проект "Делись теплом с ближним" направлен на создание системы комплексной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сюда входят малоимущие одинокие матери, одинокие пенсионеры, люди без крыши над головой, инвалиды, многодетные семьи", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта, основатель тюменской региональной организации помощи социально незащищенным категориям граждан "Сева" Рустам Курманов.

В 2018 году организации во временное пользование городские власти выделили помещение в доме №6 на ул. Энергетиков. Его предстоит привести в порядок. В итоге в отремонтированном пункте оказания помощи должно появиться несколько зон: столовая, зона приема, сортировки и выдачи одежды нуждающимся. Здесь же регулярно будут проводиться консультации с юристом. "Люди, столкнувшиеся с потерей документов, с соответствующими вопросами остаются наедине со своими проблемами. Они могут прийти к нам, у нас расскажут, куда можно обратиться, помогут распечатать бланки", — добавил Рустам Курманов.

Вторая важная часть проекта — привлечение подопечных к волонтерству. По словам Рустама Курманова, речь идет о развитии навыков самопомощи. "Люди, которые приходят к нам, будут помогать в уборке пункта, сортировке, стирке, починке одежды, в распространении информации о деятельности нашей организации. У наших подопечных появятся дисциплинированность, ответственность за собственное состояние. Они будут стремиться выглядеть опрятно. В перспективе наши подопечные получат возможность трудоустройства, у людей появятся общение и психологическая разгрузка. Для пожилых людей, которые не могут самостоятельно ходить, организуем доставку продуктов", — поделился он.

К реализации проекта "Делись теплом с ближним" организаторы намерены приступить 1 августа. Авторы идеи убеждены, что организация пункта помощи позволит увеличить охват людей, которым нужна помощь, в два раза, охватить новые группы, нуждающиеся в поддержке. По подсчетам, за время действия проекта — с августа 2020 года до конца апреля 2021 года — помощь получат более 1 тыс. 400 нуждающимся.

Добавим, региональная общественная организация помощи социально незащищенным категориям граждан "Сева" начала свою деятельность в 2016 году. Тогда было организовано кормление бездомных. На протяжении двух лет нуждавшихся кормили в районе железнодорожного вокзала, затем прибавилась вторая точка — предоставленное во временное пользование помещение на ул. Энергетиков. Попавших в трудную ситуацию людей волонтеры кормят по воскресеньям в 13 часов. Продукты питания добровольцы покупают на свои средства. Помочь организации "Сева" может любой желающий — можно принести ненужные вещи, поддержать финансово.

Сейчас помощь волонтерам, по словам Рустама Курманова, крайне необходима. "Ситуация с коронавирусом ударила по нашей организации. Имевшиеся средства мы направили на продукты нуждающимся, пожертвования от неравнодушных граждан перестали поступать. В итоге у нас образовался долг в 44 тысячи рублей за коммунальные услуги. Пока мы его не погасим, не сможем получить средства гранта и начать работу", — добавил Рустам Курманов.

Инна Пахомова