Тюменские семьи ждут на всероссийском конкурсе видеороликов "МЫ"

| Фото: организаторов Всероссийского конкурса видеороликов «МЫ» | Фото: организаторов Всероссийского конкурса видеороликов «МЫ»

Жителей Тюменской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе видеороликов "МЫ" целыми семьями. Об этом сообщают организаторы мероприятия, команда фестиваля "Ноль Плюс" и онлайн-кинотеатра zeroplus.tv вместе с Национальной родительской ассоциацией.

Присылать работы можно до 16 августа: для этого достаточно перейти по ссылке и заполнить заявку. Имена победителей конкурса станут известны уже осенью: их назовут и наградят во время VII Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", который пройдет в Тюмени с 21 по 27 сентября. Каждая семья может представить неограниченное число работ в одной или нескольких номинациях. Участие в конкурсе бесплатно.

Заявки принимают в пяти номинациях: "Мы - семья!", "Наша малая Родина", "Наши семейные увлечения", "Наши питомцы", "Наш семейный мультик".

"Каждый год мы включаем в программу фестиваля что-то новое и интересное. На этот решили проверить творческий потенциал российских семей, дать возможность мамам, папам и детям заняться каким-то увлекательным процессом, придумать вместе сценарий, провести съёмки, выполнить монтаж. Нам кажется, это пойдет во благо, поможет укрепить семьи, наладить взаимоотношения и взаимопонимание. Об основной программе фестиваля, конечно, тоже не забываем: обязательно привезем в Тюмень множество гостей со всего света, покажем прекрасные, добрые фильмы и мультфильмы, проведем мастер-классы", – рассказал директор кинофестиваля "Ноль Плюс", режиссер и продюсер Николай Данн.

На конкурс принимаются ролики в формате DVD, MP4 и AVI продолжительностью от 30 секунд до 5 минут. Тому, как снимать подобные видео, будет посвящен вебинар, который пройдет 2 июля. Его проведет режиссер и сценарист Шамиль Агаев. Начало - в 13 часов по московскому времени. Все подробности можно узнать в группе фестиваля в соцсети "ВКонтакте".