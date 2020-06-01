Ялуторовских пенсионеров приобщат к регулярным занятиям фитнесом

| Фото: АНО "Пристань добрых дел" (архив) | Фото: АНО "Пристань добрых дел" (архив)

Ялуторовских пенсионеров продолжат приобщать к регулярным занятиям физическими упражнениями. Проект "Серебряный фитнес" получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам второго конкурса 2020 года. На его реализацию выделили около 500 тыс. рублей.

Проект АНО социальной поддержки, развития и укрепления здоровья "Пристань добрых дел" ориентирован на жителей Ялуторовска в возрасте от 50 лет и старше. "У нас будет две группы по 25 человек. В первую войдут люди в возрасте от 50 до 60 лет, во вторую — старше 60 лет. Мы делаем это для того, чтобы разделить нагрузку. У нас уже были проекты, нацеленные на старшее поколение. Заметно, что у людей разных возрастов подготовка разная. В одной группе, например, будет пилатес, стретчинг. Для других мы подготовим больше силовых упражнений, больше активных занятий", — рассказали в АНО "Пристань добрых дел".

Занятия будут идти с октября 2020 года по март 2021 года. Их проведут профессиональные фитнес-тренеры с большим опытом работы. Площадкой для занятий станет местная фитнес-студия. Кроме тренировок запланированы беседы на темы здорового образа жизни, активного долголетия, правильного питания.

Чтобы оценить результаты проекта организаторы будут проводить тестирование на определение биологического возраста и анкетирование в начале проекта и по его окончанию. "Пожилым людям предложат выполнить определенные упражнения. В зависимости от того, сколько они могут выполнить и как. Будем смотреть по шкале", — рассказали авторы проекта.

Сейчас представители АНО "Пристань добрых дел" завершают проект "Фитнес-УТРО", который поддержал Фонд президентских грантов поддержал в 2019 году. Он также ориентирован на граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Расписание онлайн-тренировок представлено в группе организации.

Инна Пахомова