Зимний бардовский фестиваль соберет в Тюмени более ста участников

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Не менее ста участников и одной тысячи зрителей планируют собрать организаторы Зимнего бардовского фестиваля им. Николая Старченкова в Тюмени в феврале 2021 года. Проект получил поддержку по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию направят более двух миллионов рублей.

"Зимний бардовский фестиваль имени Николая Старченкова проводится уже много лет, с успехом и межрегиональным резонансом, благодаря команде известного тюменского автора и исполнителя, директора фестиваля Сергея Ломакина. В этот раз к организации фестиваля подключился Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области. Грант выиграли впервые, а потому фестиваль в силу расширения команды организаторов и привлечения новых механизмов и ресурсов станет еще масштабнее", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" президент ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин.

Программа фестиваля пополнится новыми номинациями такими как, например, "Семейная песня", в которой примут участие семейные песенные коллективы. Организаторы намерены охватить не менее ста участников и тысячи зрителей. Запланировано проведение онлайн-трансляции финального концерта и церемонии награждения победителей.

"В 2021 году мы постараемся усовершенствовать оформление фестиваля, медиа-сопровождение, состав призового фонда и другие технические аспекты организации. По правде говоря, есть еще некоторые идеи, которые лягут в планирование и реализацию зимнего бардовского фестиваля, но, пока что, хотелось бы оставить их в тайне", — заключил Александр Чехонин.

Отметим, участниками фестиваля, в основном, являются авторы, исполнители и ансамбли из Тюмени, Тюменской области, Омска, Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Перми, Новосибирска, Новокузнецка, городов ХМАО и ЯНАО и других регионов. До 2010 года он носил название "Зимнего Грушинского в Тюмени".

Инна Пахомова