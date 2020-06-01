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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев приглашают на всероссийский индивидуальный забег #НеПациент

Общество, 17:26 19 июня 2020

https://onf.ru/ | Фото: https://onf.ru/

Поддержать врачей, борющихся с распространением COVID-19, с помощью индивидуального забега приглашают жителей региона организаторы Всероссийской акции #НеПациент 21 июня. Этим они намерены привлечь внимание общественности к важности укреплять иммунитет с помощью здорового образа жизни.

В День медицинского работника в 11 часов по московскому времени каждый выберет для себя дистанцию самостоятельно, исходя из возможностей. Главное правило - соблюдать социальную дистанцию. В общий зачет пойдет любая форма активности: это может быть даже один круг вокруг дома. Фото или видео с участием в забеге нужно разместить в соцсетях под хэштегом #НеПациент. Самые интересные публикации организаторы отметят подарками, сообщают в ОНФ.

"Мы хотели не просто поблагодарить медиков в их профессиональный праздник, для нас важно оказать поддержку. Сейчас главной помощью врачам станет снижение нагрузки на здравоохранение и уменьшение количества пациентов. Системным решением здесь может быть приобщение граждан к культуре здорового образа жизни", – рассказала руководитель департамента развития общественных инициатив исполкома ОНФ Елена Мильто.

Акция пройдет совместно с Ассоциацией операторов фитнес-индустрии и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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# День медицинского работника , забег , коронавирус , ОНФ , флешмоб

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