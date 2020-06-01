Театральная мастерская "Будильник" представит тюменцам уличные эко-спектакли

| Фото: Театральная мастерская "Будильник" во ВКонтакте | Фото: Театральная мастерская "Будильник" во ВКонтакте

Уличные спектакли на экологическую тематику планирует представить театральная мастерская "Будильник". Проект "ЭКО-Театр под открытым небом" получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам второго конкурса 2020 года. На его реализацию выделено более 380 тыс. рублей.

"ЭКО-Театр под открытым небом" — одно из новых направлений деятельности театральной мастерской "Будильник". "Мы решили наш новый творческий сезон сделать экотеатральным, позиционируя себя, как театр здоровья. Эта тема будет активно подниматься на наших занятиях, в постановках и мероприятиях мастерской, на совместных акциях с экоактивистами, с другими молодежными театрами города", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель театральной мастерской "Будильник", режиссер Юрий Демчук.

Он подчеркнул, что команду "Будильника" объединяет не только любовь к театру и искусству, но и желание разрешить проблемы экологического характера. Так, уже давно учеников школы театрального мастерства в возрасте от трех до 17 лет научили сортировать мусор, подписывать одноразовые стаканчики, чтобы уменьшить объем выброшенного пластика в день. В мастерской организована сортировка доступных к переработке материалов, затем собранное развозят по заводам и пунктам приема. При создании декораций в "Будильнике" стараются использовать материалы вторично или прибегают к тем, которые принесут меньше вреда окружающей среде. По словам Юрия Демчука, это лишь часть мероприятий, прививающих культуру экологии и разумного потребления, организованных сотрудниками театральной мастерской.

В "Будильнике" решили пойти дальше и развить театральное экодвижение. Первым шагом станет постановка и показ первого в Тюмени уличного спектакля с сопутствующей ему экологической акцией. Театралы планируют охватить проектом около одной тыс. 500 зрителей. Запланировано несколько показов.

При помощи своего нового направления, предусматривающего интеграцию эковоспитания в искусство, мастерская хочет повышать уровень экологической культуры среди горожан разных возрастов, особенно молодежи.

"Гранатовые средства обеспечат качественный показ уличных спектаклей практически в любой точке города и за его пределами. Предусмотрено специально обустроенное театральное пространство, где будут и сценические подмостки, и зрительские ряды в форме амфитеатра. Это повысит качество и уровень постановок, позволит создать единственный в городе мобильный уличный экотеатр", — заключил руководитель театральной мастерской "Будильник".

Инна Пахомова