Тюменских общественников ждут на специальном конкурсе Фонда президентских грантов

| Фото: президентскиегранты.рф | Фото: президентскиегранты.рф

Заявки на специальный конкурс Фонда президентских грантов для НКО в период борьбы с распространением коронавируса могут подать тюменские общественники.

Благодаря этому конкурсу финансовую поддержку получат некоммерческие организации, помогающие особо уязвимым социальным группам: старшему поколению, людям с ограниченными возможностями здоровья или тяжелыми заболеваниями, людям из других групп риска заражения, детям, семьям с заразившимися COVID-19, с детьми-инвалидами, многодетным, неполным, неблагополучным и малоимущим семьям, женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, людям без определенного места жительства. Также целевыми группами проектов могут быть медики, социальные работники и добровольцы.

Заявки принимаются до 15 июля по трем грантовым направлениям: "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства".

Тематики этих направлений приведены в положении о конкурсе, которое опубликовано на сайте фонда.

Как пояснили организаторы, от проектов ожидается именно системная работа с целевыми группами, а не разовая помощь. Заявляемая деятельность должна соответствовать уставу участника конкурса, а у команды должен быть опыт такой работы. Проект может быть рассчитан максимум на 16 месяцев и захватывать любой отрезок времени в период с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Грантовые средства могут быть направлены на оплату труда сотрудников, приобретение средств индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров, аренду и содержание помещений, транспортные расходы, услуги связи, а также при необходимости на прямую материальную помощь нуждающимся.

Победителей определят 31 августа, а уже с 1 сентября они смогут приступить к реализации своих проектов.