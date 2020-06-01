Где и как тюменцы могут получить помощь общественников во время режима повышенной готовности

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

О том, где жители Тюмени могут получить поддержку и как в регионе развивается неденежная благотворительность, рассказал председатель альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области Михаил Мельцер.

Он напомнил, что в современных непростых социально-экономических условиях во всем мире активно развиваются общественные инициативы, выражающиеся в неденежной благотворительности, то есть оказании непосредственной вещевой и продуктовой помощи нуждающимся.

"Не является исключением и Тюменская область, где потребность в различных формах неденежной поддержки граждан в ближайшее время будет только возрастать. Не только данные опросов, но и наш повседневный опыт показывают, что в поддержке сегодня нуждается гораздо большее количество людей, чем даже несколько месяцев назад. Поэтому на НКО ложится повышенная нагрузка и ответственность. Справиться с этим можно, только объединяя усилия", - считает Михаил Мельцер.

По его словам, участники регионального альянса СО НКО имеют серьезный опыт в сфере организации подобных проектов. Одной из наиболее значимых и широко известных инициатив в этом направлении является "Тюменская дармарка". Уникальный постоянно действующий социальный вещевой обменник, куда каждый может пожертвовать уже ненужную, но чистую, аккуратную и пригодную для дальнейшего использования одежду, обувь, бытовую технику, посуду, книги или игрушки, взяв в обмен любую необходимую ему вещь, начал работу в 2015 году. За это время проект смог помочь нескольким тысячам малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации тюменцам, а также успел получить признание, как на региональном, так и на всероссийском уровне. В 2019 году "Тюменская дармарка" стала одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов, а в марте 2020 года вошла в топ-10 примеров успешных социальных инвестиций УФО на форуме Общественной палаты РФ "Сообщество".

Бесплатный магазин-обменник "Тюменской дармарки" продолжает регулярную работу в помещении городского общественного центра "Дом НКО" по ул. Ямская, 71А. Кроме того, в различных районах Тюмени развернута крупнейшая за Уралом сеть из десяти благотворительных боксов для сбора вещевых пожертвований. Всю актуальную информацию о работе социального обменника можно получить на официальном сайте проекта или в официальной группе во "ВКонтакте".

Центр поддержки семей "Помощь рядом", выступающий куратором работы "Тюменской дармарки", активно развивает работу и по продуктовой поддержке жителей в рамках проекта "Банк еды".

Напомним, что концепция "Банка еды" состоит в том, что коммерческие компании передают общественным организациям продукты питания, которые в силу разных причин не могут быть проданы, а также делают продовольственные благотворительные пожертвования в общественные организации. Они в свою очередь распределяют полученные продукты среди инвалидов, многодетных семей, родителей-одиночек, пенсионеров, бездомных и других социально незащищенных групп.

Не так давно волонтеры "Банка еды" совместно с федеральным благотворительным проектом "Дари еду!", региональным представителем которого выступает АНО "Обретая крылья", передали продуктовые наборы нуждающимся, в том числе многодетным семьям, а также волонтерам некоммерческих организаций, оказывающих помощь малоимущим и попавшим в трудную жизненную ситуацию: благотворительному фонду "Траектория надежды", социальному приюту "Твой дом" и общественной молодежной реабилитационной организации инвалидов "Оптимист".

Узнать о том, как стать благотворителем проекта или оставить заявку можно на сайте проекта, сообщают в пресс-службе альянса СО НКО.