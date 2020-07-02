"Капитаны двора" возвращаются на детские площадки Тюмени

| Фото: из группы "Капитаны двора" во ВКонтакте | Фото: из группы "Капитаны двора" во ВКонтакте

Социальный проект по организации дворового досуга для юных тюменцев "Капитаны двора" возобновил свою работу.

Как сообщают организаторы, 3 июля с 10 до 11 часов 30 минут волонтеры будут проводить подвижные игры во дворе дома № 50 по улице 50 лет Октября, с 11 до 12 часов 30 минут в Сквере депутатов пройдет программа "Выходи гулять". С 16 до 17 часов 30 минут игры и мастер-классы ждут жителей дома № 95 по улице Депутатской. Вечерняя спевка будет по адресу: Обдорская, 7 с 18 до 19 часов 30 минут.

4 июля подвижные игры пройдут около дома № 19 по улице Василия Подшибякина с 10 до 11 часов 30 минут. На Созидателей, 5 дворовой досуг организуют с 10 до 11 часов 30 минут, в сквере Льва Ровнина с 16 до 17 часов 30 минут - программу "Выходи играть". Игры и вечерняя спевка ждут посетителей двора дома № 189 по ул. Широтной с 18 до 19 часов.

Пригласить "Капитанов двора" в свой район вы можете по ссылке.

По словам руководителя проекта, директора Детского центра "Грин-Ландия" Павла Притупы, за лето в Тюмени планируется организовать более 150 площадок. Кроме того, "Капитаны двора" пройдут в Курганской области и Ханты‑Мансийском автономном округе. Волонтерами выступают школьники в возрасте от 14 до 17 лет, которые действительно организуют досуг для детей и родителей, в том числе и для детей медиков.

Напомним, 26 июня Павел Притупа презентовал "Капитанов двора" президенту России Владимиру Путину.

Дарья Казакова