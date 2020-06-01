Тюменцы рассказали Владимиру Путину о проекте "Капитаны двора"

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

О реализации волонтерского проекта "Капитаны двора" рассказали авторы проекта президенту страны Владимиру Путину в режиме видеоконференции 26 июня. Глава государства общался с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Приглашение на встречу с Путиным получил и директор Детского центра "Грин-Ландия", руководитель проекта "Капитаны двора" Павел Притупа.

Он поделился с президентом механизмом реализации проекта в условиях пандемии коронавируса. Во время самоизоляции "Капитаны двора" провели ряд мероприятий в режиме онлайн. Занимались обучением вожатый. Впереди - реализация проекта в оффлайн.

"Мы этим летом планируем организовать в Тюмени более 150 площадок, а также наш проект представлен в Курганской области и Ханты‑Мансийском автономном округе. И со мной команда волонтёров – это школьники тюменских школ в возрасте от 14 до 17 лет, которые действительно организуют досуг для детей и родителей, в том числе и для детей медиков", - рассказал Павел Притупа президенту.

По словам Притупы, миссия этого проекта – делать тюменские семьи счастливыми. Когда дети и родители проводят совместный досуг, они становятся счастливыми, уверен он.

Как заметил президент РФ, "Капитаны двора" - хороший проект.

"Это очень важно, что вы занимаетесь конкретным делом в конкретном месте и с конкретными людьми работаете. Потому что создание вот этой внешней среды для тех, кто живет в микрорайонах, тех, кто пользуется внутридворовыми пространствами, чрезвычайно важно. Во‑первых, это, конечно, важно с точки зрения организации этого пространства, и это задача прежде всего муниципальных органов власти. Ну, а если есть такие талантливые, неравнодушные люди, как вы, которые могут еще наполнить это пространство интересным содержанием, то это очень полезно, чрезвычайно важно. Это способ не просто провести время интересно, но это форма развития для мальчишек, девчонок, которые в этом дворе живут", - сказал Путин.

Во встрече с президентом страны участвовали волонтеры штаба "Мы вместе", который отметил 100 дней со дня образования. Как отметил Павел Притупа, общение с главой государства прошло в позитивном, плодотворном ключе. "Еще больше захотелось встретиться с Владимиром Владимировичем лично, чтобы выразить ему слова благодарности за то, что поддерживает волонтерское движение, уделяет внимание развитию этого направления в регионах", - резюмировал он.

Анжела Лебедева