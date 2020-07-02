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Тюменцев зовут пополнить ряды волонтеров шествия "Бессмертный полк"

Общество, 18:38 02 июля 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

150 человек откликнулись на призыв записаться в волонтеры шествия "Бессмертный полк" в Тюмени.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель центра развития добровольчества Тюмени Александра Акулина, для проведения грандиозного события, которое намечено на 26 июля, помощь волонтеров просто необходима.

"В обязанности добровольцев входят расстановка участников "Бессмертного полка", сопровождение колонны. В руках у волонтеров будут USB-колонки, по которым будут транслироваться лозунги и песни военных лет. Также добровольцы должны помогать участникам шествия по возникающим вопросам. Они будут следить за тем, как люди ведут себя в колонне, за тем, как себя чувствуют", — добавила Александра Акулина.

Незадолго до события волонтеров ждет обязательное обучение. Сейчас в центре развития добровольчества Тюмени рассматривают, в каком формате оно пройдет.

Ряды волонтеров могут пополнить люди в возрасте от 16 лет. У кандидатов не должно быть противопоказаний по здоровью. Тюменцы, желающие помочь в проведении шествия "Бессмертный полк", могут зарегистрироваться по ссылке до 20 июля включительно.

Подробную информацию можно получить по телефону 51-50-20 или по электронной почте volonter.72@yandex.ru.

Инна Пахомова

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# Бессмертный полк , волонтеры , добровольчество , шествие

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