Историческую викторину провели тюменские поисковики в летнем пришкольном лагере

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Более 100 ребят из летнего лагеря при 41 школе, а также педагоги и вожатые участвовали в мероприятии "Нам доверена Память". Его организовали специалисты и добровольцы Тюменского областного поискового центра, сообщает организация.

Поисковики провели викторину и проверили знания школьников об истории Великой Отечественной войны и Тюмени в годы войны, рассказали о поисковом движении, экспедициях, районах работ, а также познакомили со снаряжением и инструментом, необходимым при полевых работах. В мастерской участники мероприятия научились делать фронтовые треугольники.

На этапе с музейной экспозицией "Эхо памяти" бойцы поисковых отрядов представили экспонаты, найденные в экспедициях на местах боев Великой Отечественной войны. Школьникам рассказали о личных вещах бойцов, предметах быта, обмундирования и вооружения.

Акция "Нам доверена Память" проводится Тюменским областным поисковым центром при поддержке администрации Тюмени. В 2020 году проект стал победителем конкурса на предоставление муниципального гранта.