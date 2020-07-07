Открылась регистрация на общественно-политический диктант "Я - гражданин"

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

О старте приема заявок для участия во втором региональном общественно-политическом диктанте "Я – гражданин!" объявили в региональном отделении Общероссийской общественной организации "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг".

В 2020 году акция будет приурочена к празднованию Дня флага России и пройдет 22 августа. Для удобства участников он пройдет дистанционно в виде онлайн-тестирования на платформе мойвыбор72.рф. Вопросы, посвященные знанию Конституции Российской Федерации, основ государственного строя страны и форм позитивной социальной реализации в видео-формате будут озвучивать почетные граждане Тюменской области и городов юга региона.

По результатам тестирования каждый получит памятный сертификат "Портрет гражданина", в котором будет обозначен его текущий уровень знаний.

Как сообщают организаторы, экспертная группа проекта уже разрабатывает задания для диктанта. Принять участие могут все граждане в возрасте от 14 лет, это бесплатно. Нужно зарегистрироваться на сайте или заполнить Google-форму. Каждый получит уникальный код-идентификатор, по которому и сможет пройти тестирование на платформе проведения диктанта.

Все подробности проекта можно узнать по телефону: 8(3452) 38-18-14 или отправив вопрос на адрес электронной почты: politreyd@bk.ru.

Партнеры проведения диктанта "Я - гражданин!" - правительство Тюменской области, Альянс социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области, экспертный клуб "Урал – Евразия", "Точка Кипения - Тюмень", портал общественных объединений Тюменской области "Диалог", телеканал "Город", медиа-центр "Зоркий", Координационный совет национальных объединений Тюменской области и общероссийский просветительский проект "Гражданский экзамен".