Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы Тюменской области
Инспекторы ГИМС усилили профилактическую работу на водоемах Тюменской области. Рейды и патрулирования проходят на реках и озерах ежедневно.
"Пляжи в Тюмени открылись 7 июля, и наступила жаркая погода, - рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев. - На санкционированных пляжах дежурят спасатели и медики, поэтому в приоритете те места, где размещены предупреждающие аншлаги, но тюменцы выбирают их для отдыха у воды".
Напомним, в Тюмени действуют два официальных места для купания - это Верхний бор и пруд Лесной.
Рейды и патрулирования проходят на реках и озерах при взаимодействии профильных ведомств. Их главная цель - не допустить гибели и травматизма людей на водоемах.
Александр Зубарев отметил, что даже присутствие людей на санкционированном пляже не гарантирует, что трагедии удастся избежать. Так, 7 июля в Тобольске, несмотря на помощь, оказанную мужчинами, находившимися недалеко от места происшествия, погиб 14-летний школьник.
Николай Ступников