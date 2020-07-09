Инспекторы ГИМС патрулируют водоемы Тюменской области

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Инспекторы ГИМС усилили профилактическую работу на водоемах Тюменской области. Рейды и патрулирования проходят на реках и озерах ежедневно.

"Пляжи в Тюмени открылись 7 июля, и наступила жаркая погода, - рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев. - На санкционированных пляжах дежурят спасатели и медики, поэтому в приоритете те места, где размещены предупреждающие аншлаги, но тюменцы выбирают их для отдыха у воды".

Напомним, в Тюмени действуют два официальных места для купания - это Верхний бор и пруд Лесной.

Рейды и патрулирования проходят на реках и озерах при взаимодействии профильных ведомств. Их главная цель - не допустить гибели и травматизма людей на водоемах.

Александр Зубарев отметил, что даже присутствие людей на санкционированном пляже не гарантирует, что трагедии удастся избежать. Так, 7 июля в Тобольске, несмотря на помощь, оказанную мужчинами, находившимися недалеко от места происшествия, погиб 14-летний школьник.

Николай Ступников