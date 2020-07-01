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Житель Ишима поверил мошеннику и остался без денег

Происшествия, 13:07 10 июля 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

35 тыс. рублей лишился житель Ишима, сообщив мошенникам свои банковские данные, сообщает УМВД Тюменской области.

Неизвестная позвонила мужчине на мобильный телефон и представилась сотрудникам службы безопасности банка. Девушка сказала, что со счета мужчины пытаются снять деньги. Она попросила его назвать реквизиты карты и пришедший на сотовый телефон смс-код. Ищимец поверил словам звонившей и передал персональные данные банковской карты. После чего с карты были списаны все хранившиеся там средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастных к совершению данного преступления.

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# мошенничество

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