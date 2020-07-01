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Временные рабочие места создадут в Тюменской области

Экономика, 12:45 10 июля 2020

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Шесть тысяч временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения, планируется создать в Тюменской области в 2020 году, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Предприятиям, создающим временные рабочие места, возместят затраты на заработную плату на уровне установленного в регионе минимального размера оплаты труда, а также на выплату компенсации за неиспользованный отпуск.

Кроме того, работодателям, которые организуют оплачиваемые общественные работы, возместят затраты при трудоустройстве безработных граждан. В рамках этого мероприятия предусмотрено создание 2 тыс. временных рабочих мест.

Всего на эти цели из областного бюджета выделено более 280 млн рублей. Временные рабочие места для людей, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости населения, будут создаваться во всех отраслях экономики, вне зависимости от формы собственности организаций и учреждений.

Также для поддержки безработных граждан предусмотрена выплата материальной поддержки в период участия в оплачиваемых общественных работах в размере 1 тыс. 500 рублей. Для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, размер материальной поддержки составит 4 тыс. 500 рублей.

Участие в мероприятиях предусматривает официальное трудоустройство и социальные гарантии. Более подробная информация размещена на сайте.

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# безработные , Центр занятости населения

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