В Тюменской области открыта горячая линия по работе транспортных карт

| Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2 | Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2

Все транспортные карты жителей Тюменской области разблокированы, сообщили в региональном оперативном штабе.

В случае возникновения сложностей при использовании транспортных карт "Льготная", "Пенсионер", "Школьник", "Студент" нужно обращаться на горячую линию ТТС по телефону 8-800-302-13-77. Во время разговора с диспетчером нужно сообщить номер карты и контактный телефон.

Жителям региона стоит помнить, что с 8 июля во всех видах общественного транспорта действует обязательный масочный режим, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".