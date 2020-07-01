145 портфелей первоклассникам Тюменского района подарят благотворители

| Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте

145 портфелей передадут детям Тюменского района из нуждающихся семей в рамках благотворительной акции "Подари портфель первокласснику". Акция проводится в Тюменской области уже более десяти лет. Ее организатором выступает Тюменское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" в партнерстве с компанией "Роснефть-Уватнефтегаз", сообщает администрация Тюменского района.

"Это самая интересная и долгожданная акция, - отметила заместитель председателя Российского детского фонда Галина Сушинских. - Акция охватывает все территории юга Тюменской области, за 11 лет ее существования подарено порядка шести тысяч портфелей".

Исполняющая обязанности главы района Ольга Зимина сообщила, что портфели передадут в многодетные семьи, которым важна любая помощь.

Впервые в этом году акция прошла без самих ребят. Портфели будут переданы им индивидуально. Несмотря на смену формата мероприятия, подарки обязательно порадуют будущих школьников, считают благотворители.

"Портфель первоклассника" - одна из самых приятных акций, в которых мы участвуем, ведь, когда ты даришь ребенку то, чему он сильно рад, – это вызывает неописуемый восторг в душе. Уверена, что каждый портфель принесет своему хозяину или хозяйке успех и только хорошие отметки", - сказала исполняющая обязанности начальника управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования ООО "Роснефть-Уватнефтегаз" Анастасия Лескина.