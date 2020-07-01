Почти три тысячи выпускников сдают экзамены по физике и истории

| Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки во ВКонтакте | Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки во ВКонтакте

Более двух тысяч 11-классников региона сдают ЕГЭ по физике, еще 900 человек пишут экзамен по истории 13 июля.

Напомним, экзаменационная кампания в России стартовала 3 июля, старшеклассники сдавали экзамены географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля держали экзамен по русскому языку. 10 июля- по профильной математике.

16 июля им предстоит сдавать обществознание и химию.

Основной период сдачи единых государственных экзаменов продлится до 25 июля, включая два резервных дня - 24 и 25 июля.

Сдавать экзамены будут около 7,5 тыс. выпускников Тюменской области.