  • 13 июля 202013.07.2020понедельник
  • USD71,2298
    EUR80,2689
  • В Тюмени 29..31 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Почти три тысячи выпускников сдают экзамены по физике и истории

Общество, 09:49 13 июля 2020

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки во ВКонтакте | Фото: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки во ВКонтакте

Более двух тысяч 11-классников региона сдают ЕГЭ по физике, еще 900 человек пишут экзамен по истории 13 июля.

Напомним, экзаменационная кампания в России стартовала 3 июля, старшеклассники сдавали экзамены географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля держали экзамен по русскому языку. 10 июля- по профильной математике.

16 июля им предстоит сдавать обществознание и химию.

Основной период сдачи единых государственных экзаменов продлится до 25 июля, включая два резервных дня - 24 и 25 июля.

Сдавать экзамены будут около 7,5 тыс. выпускников Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЕГЭ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:40 13.07.2020Тобольским художникам предлагают рассказать, как изменится город через двадцать лет
11:18 13.07.2020Молодогвардейцы напомнили тюменцам о масочном режиме надписями на асфальте
10:34 13.07.2020Синоптики обещают тюменцам освежающий дождь
09:49 13.07.2020Почти три тысячи выпускников сдают экзамены по физике и истории