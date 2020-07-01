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Синоптики обещают тюменцам освежающий дождь

Общество, 10:34 13 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Освежающий ливень обещают синоптики тюменцам к середине недели. В остальное время жара продолжится.

По данным центра ФОБОС, 13 июля температуры воздуха сохранится на уровне плюс 30 градусов днем и плюс 16 ночью. 14 июля возможен ливень, но и он не собьет жару: днем столбик термометра покажет плюс 28. С 15 по 17 июля жара еще усилится: днем до плюс 33-34 градусов, ночью плюс 20-21.

Только на выходных температура начнет понижаться на один-два градуса, местами пройдут кратковременные дожди. В следующий понедельник ожидается уже плюс 18.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жаркая погода сохраняется также в Свердловской, Челябинской, Курганской областях. Там в ближайшие дни местами температура поднимется до 38-40 градусов.

Евгения Шевцова

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