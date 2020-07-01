Семинары по предабортному консультированию проводят для тюменских медиков в центре "Покров"

| Фото: покров72.рф | Фото: покров72.рф

Семинары, направленные на повышение профессиональных компетенций психологов, медицинских работников, специалистов организаций отрасли по предабортному консультированию и сопровождению кризисной беременности проводит Центр защиты материнства "Покров". Уже прошли три семинара в женских консультациях городских поликлиник № 8, № 13 и родильного дома № 3.

Как сообщают в "Покрове", на семинарах рассматривают такие темы, как командный подход в работе с женщинами в ситуации репродуктивного выбора, алгоритм работы, организационные моменты консультирования, а также физиологический и психологический аспекты материнской доминанты. Участники получили дополнительную информацию о биологических, психологических и социальных особенностях становления материнской сферы и отношения к беременности, о том, какова роль врача в принятии женщиной решения о сохранении беременности в соответствии с требованиями медицинской этики и деонтологии.

"Когда женщина решила сделать аборт, в первую очередь с этой проблемой она обращается в медицинское учреждение, к акушеру-гинекологу. От этой встречи зависит немало, так как авторитет медработника, к счастью, по-прежнему высок. Конечно же, многое зависит от личной позиции, внутренней установки гинеколога, его помощника акушера относительно добровольного прерывания беременности как явления, как понятия. Поэтому в помощь врачам, акушерам в процедуру добровольного искусственного прерывания беременности и введено предабортное консультирование. Чем более психологически подготовлен специалист, чем большими знаниями и практическими навыками беседы, аргументации, консультирования он обладает, тем ему легче выполнять свои профессиональные обязанности", - рассказала ведущая семинаров, медицинский психолог Елена Шабалина.

Семинары проводятся на средства субсидии, полученные на реализацию проекта "Тюменская область за жизнь". В нем предусмотрено проведение еще пяти семинаров.