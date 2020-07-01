В Тюмени подведут итоги регионального мониторинга финансового здоровья жителей

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

1 тыс. 535 человек со всех уголков юга Тюменской области приняли участие в опросе о финансовом самочувствии в условиях современной социально-экономической реальности. Мониторинг организовало Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг". Он проходил с мая по июль.

С помощью опроса специалисты планировали оценить динамику доверия к государственным и негосударственным финансовым институтам, набор применяемых и потенциальных финансовых компетенций граждан и наиболее эффективные формы работы по повышению финансовой грамотности, востребованные потребителями.

Партнерами проведения исследования выступили Агентство социологических и маркетинговых исследований "Омнибус", Торгово-промышленная палата Тюменской области и Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центробанка РФ, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Как отметила координатор проекта Светлана Мельцер, в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями, действующими в регионе, опрос полностью проходил в онлайн-формате. Анкета мониторинга была размещена на более чем 20 информационных порталах, а также в социальных сетях. Респондентам предлагалось заполнить анкету, состоящую из 27 вопросов, распределенных на шесть тематических блоков.

Обсудить итоги проведенного исследования организаторы проекта планируют на круглом столе, который состоится в онлайн-формате на базе пространства коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" с использованием коммуникационной платформы Zoom. Также на мероприятии планируется выработать рекомендации по повышению уровня финансовой грамотности населения в регионе, провести публичную презентацию промежуточных итогов реализации в Тюменской области программы "Социальная финансовая инициатива" и анонсировать старт подготовки к проведению осенью этого года первого в регионе Финансового фестиваля для всей семьи.

Круглый стол пройдет 24 июля и начнется в 14 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале leader-id.ru или прислать заявку на электронную почту проекта politreyd@bk.ru. Вопросы можно задать по телефону: 8 (3452) 38-18-14.