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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более ста лесных пожаров потушили в регионе с начала сезона

Происшествия, 11:08 14 июля 2020

департамент лесного комплекса Тюменской области

101 лесной пожар на общей площади 678 га зарегистрирован в Тюменской области с начала пожароопасного сезона.

За аналогичный период 2019 года было отмечено 110 пожаров на площади 2 тыс. 462 га.

Всего, по данным департамента лесного хозяйства по УФО, на землях лесного фонда Уральского федерального округа зафиксировано 1 тыс. 84 лесных пожара. Общая площадь составила 16 тыс. 669 га, средняя площадь одного лесного пожара по округу - около 15 га. Для сравнения: в 2019 году за этот же период было 1 тыс. 60 лесных пожаров на общей площади 40 тыс. 533 га, средняя площадь одного - 38 га.

По данным "Авиалесоохраны", оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки в целом по округу составляет 91%. В Тюменской области - 95%, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре - 72%, на Ямале - 52%.

Для стабилизации лесопожарной обстановки на минувшей неделе противопожарные режимы действовали на всей территории Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В Советском районе Югры введен режим чрезвычайной ситуации.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон , УФО

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