Благоустроенных дворов в Калининском округе становится больше

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Вопросы благоустройства дворовых и общественных территорий в Калининском административном округе обсудили на рабочем выездном совещании представители администрации Тюмени, управляющих компаний и подрядных организаций.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, двор по Московскому тракту, 16, 16а, 18 изменился до неузнаваемости. Еще недавно почти вся его территория была задействована под парковки. После каждого дождя стояли лужи, из-за которых дойти до дороги было проблематично. После ремонта жители получили абсолютно другой двор: с ровным асфальтовым покрытием, с огромным детским многофункциональным комплексом и универсальной спортивной зоной. На площадках строители уложили травмобезопасное покрытие, а 106 парковочных мест вынесли из внутреннего двора на внешнюю прилегающую территорию рядом с домом. Проблему водоотведения решили с помощью 348 метров ливневой канализации и 11 дренажных колодцев. Кроме того, двор станет светлее - в нем установят 33 опоры освещения. Осенью работы продолжатся - здесь высадят 14 деревьев высотой два-три метра и 233 кустарника.

Благоустройство территории дворов по ул. Ставропольской, 1/1, 1/2 включает в себя ремонт отмостки, проездов, парковки и тротуаров. Будут установлены две детские площадки, турники. Также предусмотрена территория для стоянки более сотни машин. Жители тоже вносят свою лепту в дело – высаживают цветы на газонах и следят за работой подрядчика.

Другой долгожданный объект, – озелененная территория по ул. Интернациональной, 72, уже готов на 50%. Тропинки, газоны, освещение, необычные лавочки, новые зеленые насаждения сделают территорию привлекательной для отдыха, уверены в администрации.

Глава Тюмени Руслан Кухарук отметил качественную проработку всех проектов, отметив, что вместе с жителями удалось учесть все моменты благоустройства территорий. Это отразилось как в планировке двора по Московскому тракту, 1, где больше не будет машин, так и на озелененной территории по ул. Инженерной, 72.

"В создании комфортного городского окружения немалую роль играют правильно подобранные и расставленные акценты. При обсуждении проектов в ходе благоустройства жители все больше просят использовать малые архитектурные формы, содержащие элементы интерактивности. Благодаря этому дворы, озелененные территории становятся объектами притяжения и не только выполняют свои прямые функции, например, как место для отдыха, но и вызывают у людей положительные эмоции. Отмечу, что производители малых архитектурных форм и покрытий – местные компании. Они, в свою очередь, тщательно подбирали комплексы и учитывали все пожелания граждан. В результате получаются игровые зоны, где интересно в любое время года и где хочется проводить время всем членам семьи. При этом сохраняется тенденция к использованию не только натуральных, природных материалов, но и ярких цветов, как для детских площадок, так и для покрытий", – поделился впечатлениями мэр.

Подрядчики тоже ищут новые технические решения. Например, на некоторых территориях применили новую форму бордюра. Благодаря особенности конструкции камня линия мягко окаймляет всю территорию. При его установке можно учесть все особенности местности и плавно, не травмируя корни зеленых насаждений, оконтурить любой участок. Применение различных практик при благоустройстве тюменских дворов формирует альбом типовых решений. Ремонт всех вышеперечисленных дворов проводится в рамках национального проекта "Комфортная городская среда", сообщают в пресс-службе администрации Тюмени.