Погода в Тюмени: жара продолжается

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Плюс 32 градуса составит максимальная температура воздуха в Тюмени 14 июля.

По прогнозу Росгидрометцентра, вероятность дождя снизилась до 30%. По данным центра ФОБОС и Гисметео, осадков в этот день не ожидается.

Слабый ветер - 2-3 м/с - к вечеру может усилисться до 7 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст. Влажность воздуха в течение дня будет меняться от 50 до 76%.

В таких погодных условиях специалисты советуют тюменцам пить больше воды, отдыхать в тени и следить за артериальным давлением.

Евгения Шевцова