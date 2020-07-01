Уватнефтегаз передал портфели в семьи будущих первоклассников

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

ООО "РН-Уватнефтегаз" вновь поддержало благотворительную акцию Тюменского регионального отделения Российского детского фонда "Портфель первокласснику". Ранцы, в каждом из которых лежат канцелярские принадлежности и тетради, будут переданы в семьи будущих школьников из социально незащищенных семей.

В этом году было закуплено 180 портфелей. Всего же за годы проведения акции "Портфель первокласснику" нефтяники помогли приобрести ранцы для более чем тысячи тюменских детей.

Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования ООО "РН-Уватнефтегаз" Анастасия Лескина и заместитель председателя Тюменского регионального отделения Российского детского фонда Галина Сушинских передали портфели заместителю главы Тюменской района Ольге Зиминой.

Ольга Зимина поблагодарила Российский детский фонд и ООО "РН-Уватнефтегаз" за поддержку тех, кто в ней нуждается: "Особенно в этот сложный год нужно помочь собрать в школу детишек из малообеспеченных многодетных семей. Надеюсь, что еще не одно поколение первоклассников при поддержке Российского детского фонда и Уватнефтегаза получит такие чудесные подарки к началу своей школьной жизни!". До начала учебного года специалисты администрации района развезут подарки по населенным пунктам и вручат будущим первоклассникам.

Заместитель председателя Тюменского регионального отделения Российского детского фонда Галина Сушинских подчеркнула, что акция "Портфель первокласснику" - одна из самых интересных и долгожданных в деятельности Фонда. "И пусть сегодня впервые нет тех счастливых детских глаз, которые мы видим всегда на этом мероприятии, я думаю, что при вручении портфелей специалисты администрации передадут детям наши пожелания успехов в учебе. Главная цель Фонда и благотворителей – чтобы каждый ребенок, который получит портфель, почувствовал, что такое настоящий праздник!".

Как сообщила начальник Управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования ООО "РН-Уватнефтегаз" Анастасия Лескина, портфели получат 75 девочек и 70 мальчиков из Тюменского района. Еще 35 портфелей отправлено в администрацию Уватского района. "Таким образом, заявка, поданная в Тюменское региональное отделение Детского фонда от представителей территориальных органов соцзащиты, была удовлетворена полностью. "РН-Уватнефтегаз" будет продолжать поддерживать акцию "Портфель первокласснику", и, я уверена, каждый школьный ранец найдет своего хозяина или хозяйку, и будет помогать им приносить хорошие отметки", - сказала Анастасия Лескина.

Напомним, нефтедобывающее предприятие сотрудничает с Российским детским фондом больше шести лет. За это время ООО "РН-Уватнефтегаз" приняло участие в реализации таких важных социальных проектов, как конкурс творческих работ "Имею право", социальный проект "Банк потребностей", а также акция "Портфель первокласснику".