Как пережить жару: 10 лайфхаков от "Тюменской линии"

ИА Тюменская линия (архив) ИА Тюменская линия (архив)

Когда на улице плюс 30 и выше, многие ищут в интернете способы охладить организм и пережить мучительную жару без последствий. Редакция "Тюменской линии" собрала самые популярные советы из сети. Особенно они пригодятся пожилым, гипертоникам и людям с хроническими заболеваниями - они страдают от жары в первую очередь.

- На первом месте рекомендация отказаться от ледяной воды в пользу несладкого чая или кваса. По словам специалистов, холодная вода утолит жажду ненадолго, но быстро выйдет с потом, унося из организма соль. Также можно пить воду комнатной температуры, компот, морс, а в заваренный зеленый чай можно добавить лимон, мед или мяту - получится не только вкусно, но и полезно. При этом стоит полностью исключить из рациона алкоголь. Это же относится к слабоалкогольным напиткам и пиву - они не охлаждают организм.

- Самые жаркие часы - с 12 до 15 часов - лучше переждать дома или в тени. В это время значительно возрастает вероятность получить солнечный ожог или тепловой удар. Лучше устроить сиесту или отправиться по возможности на дневной сон.

- Летом лучше выбирать одежду светлых тонов и из натуральных тканей. Несмотря на плотность, лен или хлопок подарят больше комфорта, чем тонкая синтетика. Также стоит выбирать прилегающий крой или модный оверсайз.

- Подберите себе красивую шляпу, панаму или кепку. Она не только защитит от солнечного удара, но и станет красивым летним аксессуаром. Чтобы не выходить лишний раз из дома, можно обратиться к интернет-магазинам или мастерам хенд-мейда.

- Еще один популярный лайфхак: "японский кондиционер". Белый чистый платок нужно намочить прохладной водой и повязать на шею. По мере высыхания снова намочить. Такой способ часто используют жители жарких стран, где температура достигает плюс 45-50 градусов.

- Если дома нет кондиционера или вентилятора, можно занавесить окна, заклеить их фольгой или специальной пленкой. Способ будет работать, если днем не открывать окна, иначе жаркий воздух с улицы сведет на нет все усилия.

- Еще один технический лайфхак: кондиционер из вентилятора. Нужно заранее заполнить несколько пластиковых бутылок водой и заморозить их. После холодные бутылки расположить на подставке перед вентилятором, чтобы прогоняемый воздух проходил между ними. По подобному принципу работают мини-кондиционеры, однако площадь охлаждения их намного меньше.

- Если в комнате очень жарко, можно попробовать распылять холодную воду из пульверизатора. Здесь важно не увлечься и не переувлажить горячий воздух.

- Спастись от жары ночью помогут влажные простыни рядом с кроватью или около открытого окна. По мере высыхания их снова нужно намочить.

- После прогулки не забывайте мыть руки и ноги прохладной водой. Так вы не только смоете пыль, но и активизируете биологические точки, которых много на ладонях и щиколотках.

"Тюменская линия" желает оставаться всем здоровыми и бодрыми в любую погоду. И помните: важней всего - погода в доме.

Евгения Шевцова