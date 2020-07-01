Суперкарта "100 дней без %" Запсибкомбанка стала еще выгоднее

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Запсибкомбанк обновил условия по кредитной суперкарте Visa Gold "100 дней без %". Теперь для бесплатного обслуживания карты достаточно совершать месячный оборот по карте всего 5 тыс. рублей.

С кредитной картой "100 дней без %" можно бесплатно пользоваться средствами банка три месяца, а снятие наличных в первые семь дней после выдачи карты - без комиссии.

В чем особенности суперкарты Visa Gold "100 дней без %" от Запсибкомбанка?

• Кредитный лимит до 600 тыс. рублей;

• Льготный период бесплатного пользования - 100 дней на покупки и снятие наличных;

• Возврат с покупок 5% в выбранной категории "Мой автомобиль" или "Моя красота и здоровье". Пользователь сам выбирает бонусную категорию;

• За год можно накопить и потратить до 15 тыс. бонусов (рублей);

• Оплата покупок смартфоном или носимым устройством. Для этого достаточно добавить карту в Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

"Мы изменили условия по стоимости облуживания кредитной карты суперкарта Visa Gold "100 дней без %", как для клиентов, у которых она уже есть, так и для тех, кто планирует ее оформить в Запсибкомбанке. По данным исследовательского холдинга Romir* доходы россиян уменьшились. Об этом свидетельствует показатель объема "свободных денег" в российских семьях, который, за текущий год потерял 39,4%. Исходя из этих данных, мы уменьшили лимит по месячному обороту кредитной карты, чтобы сделать кредитный продукт Запсибкомбанка доступнее нашему клиенту. При этом для клиентов, получающих заработную плату на карту Запсибкомбанка, комиссия за обслуживание карты не взимается", - прокомментировал Иван Бочарников, директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".

Оформить кредитную суперкарту "100 дней без %" вы можете на сайте или в офисе банка.