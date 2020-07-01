Селянин сломал жене ногу кочегрой
33-летняя жительница с. Першино обратилась в больницу с травмой ноги. Врачи диагностировали у женщины закрытый перелом и передали информацию заводоуковским полицейским.
Как сообщает УМВД по Тюменской области, участковый уполномоченный выяснил, что травму селянка получила во время ссоры с супругом. Полицейский задержал мужчину.
30-летний безработный муж пострадавшей был судим за угон автомобиля, угрозы убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мужчина признался, что несколько раз ударил жену кочергой.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.