Селянин сломал жене ногу кочегрой

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

33-летняя жительница с. Першино обратилась в больницу с травмой ноги. Врачи диагностировали у женщины закрытый перелом и передали информацию заводоуковским полицейским.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, участковый уполномоченный выяснил, что травму селянка получила во время ссоры с супругом. Полицейский задержал мужчину.

30-летний безработный муж пострадавшей был судим за угон автомобиля, угрозы убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мужчина признался, что несколько раз ударил жену кочергой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.