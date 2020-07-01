В УФО увеличились поставки медицинского оборудования

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На 20% вырос импорт в Уральском федеральном округе в весовом выражении во втором квартале 2020 года. В стоимостном выражении рост составил 1%, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Такую динамику дало увеличение поставок из-за рубежа медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. В страну ввозятся летательные аппараты и их части, оборудование и механические приспособления, электрические машины и оборудование, оптические инструменты и аппараты. Основные торговые партнеры по импорту - бизнесмены из Германии, Китая, США, Южной Африки, Италии и Франции.

Экспорт при этом снизился: на 22% в стоимостном выражении и 56% в весовом. По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, этому способствовали ограничения из-за COVID-19 и перевод с января декларирования сжиженного природного газа в Центральную энергетическую таможню. Черные металлы, медь и изделия из нее, летательные аппараты, средства наземного транспорта экспортируются с Урала в Китай, США, Турцию, Узбекистан, Кувейт, Нидерланды, Германию, Египет.

Общий внешнеторговый оборот на Урале составил 7,2 млрд долларов США и 5,6 млн тонн. За первое полугодие 2020 года 3 тыс. 400 участников внешнеэкономической деятельности по 106 тыс. деклараций на товары уплатили 30 млрд рублей таможенных пошлин, налогов и сборов. Почти 100% товаров декларировалось в Уральской электронной таможне. На сегодня это лучший показатель в России.