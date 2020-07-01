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Депутат гордумы вручил юным тюменцам ноутбуки для успешной учебы в любых условиях

Общество, 13:41 16 июля 2020

https://duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской городской думы Иван Попов вручил ноутбуки ребятам из многодетных семей, проживающих в избирательном округе № 23. Техника им крайне необходима: в семье Роженцевых мать воспитывает трех школьников, а у Захаровых пятерых ребят в одиночку растит отец.

Попов отметил, что из-за эпидобстановки школьникам пришлось учиться дистанционно. Кому-то такой формат нравится, другим он кажется сложным, а кто-то просто не смог полноценно участвовать в образовательном процессе из-за отсутствия технических возможностей.

“Проект "Помоги учиться дома" создан, чтобы обеспечить ребят из многодетных и малоимущих семей гаджетами для продолжения обучения в любых условиях”, – сказал Иван Попов.

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# акции , гордума , многодетная семья , образование

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