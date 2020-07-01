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Выставка работ Сальвадора Дали открылась в Салехарде

Общество, 09:17 17 июля 2020

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Выставка "Сальвадор Дали. Тайнопись" начала работать в Музейно-выставочном комплексе им. Шемановского в Салехарде. На ней представлено более 60 работ легендарного испанского живописца, графика, скульптора, режиссера и писателя, сообщает ИА "Север-Пресс".

Сальвадор Дали — мастер, обративший собственную жизнь в легенду, в которой фантазии неотделимы от подлинных воспоминаний, а истинное лицо художника скрыто под привычной маской эксцентрика.

Почти три года ушло у Арт-центра в Периных рядах из Санкт-Петербурга на формирование представленной коллекции из 60 оригинальных цветных графических произведений, собранных от частных коллекционеров и галерей Европы и Америки.

В состав экспозиции вошли литографии из серий "Кармен", "Приключения Алисы в Стране Чудес", "Далинианские лошади", а также иллюстрации к повести Педро де Аларкона "Треуголка", выполненные в технике ксилографии. Венчает собрание великолепный триптих "Трилогия любви", ставший заветной мечтой коллекционеров со всего мира.

Разгадать тайное послание мастера, услышать его внутренний голос посетители выстави "Сальвадор Дали. Тайнопись" смогут до 6 сентября.

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