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Школьников региона ждет насыщенная программа на летних губернаторских сменах

Общество, 18:05 17 июля 2020

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

142 школьника Тюменской области приедут на губернаторскую профильную смену в оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор" 2 августа, сообщает региональный департамент образования и науки.

Победителей и призеров интеллектуальных состязаний различного уровня ждут занятия с преподавателями тюменских вузов и представителями научно-технологического предпринимательства. Подготовка к предметным олимпиадам по математике, физике, химии, экологии, русскому языку, информатике и МХК будет проходить в течение двух недель.

Напомним, путевки ребята получают бесплатно. Кроме насыщенной образовательной и культурной программы участники смен будут получать санаторное лечение.

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# губернаторские смены , школьники

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