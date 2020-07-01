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Ученые раскрыли главные механизмы старения

Общество, 14:40 19 июля 2020

| Фото: www.mos.ru

Старение клеток с одинаковым генетическим материалом и в одной и той же среде может происходить двумя различными путями.

Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале Phys.org, сообщает РИА Новости.

Молекулярные биологи и биоинженеры в Университете Калифорнии в Сан-Диего изучили клеточные процессы у дрожжей Saccharomyces cerevisiae. С помощью методов микрогидродинамики и компьютерного моделирования ученые выяснили, что около половины клеток стареют в процессе постепенного снижения стабильности ядрышка — региона в ядерной ДНК, где происходит образование ключевых компонентов для синтеза белков. У другой половины клеток развивается дисфункция митохондрий, энергетических станций клетки.

Оказалось, что один из двух путей старения определяется уже в раннем возрасте и клетки следуют ему всю жизнь. Однако исследователи с помощью компьютерного моделирования смогли перепрограммировать главную молекулярную схему, модифицируя ее ДНК, и создать новый путь старения с увеличенной продолжительностью жизни.

Специалисты намерены продолжить подобные исследования на других клетках и организмах, в том числе тканях человека.

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# исследование , ученые

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