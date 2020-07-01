Руслан Кухарук представил экспертному совету АСИ парк Алебашево

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В Тюмени идет работа над проектом парка Алебашево, где апробируются новая экономико-правовая модель благоустройства обширной территории и подход к управлению.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал в ходе заседания экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое прошло в режиме онлайн под руководством председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Глава города сообщил, что данная территория занимает около 40 га. На ней находится водный объект, земля в разных формах собственности и пять крупных девелоперских проектов.

"Именно поэтому не только власть, но и бизнес, и общественность занимались созданием нового городского общественного пространства. Концепция благоустройства территории, прилегающей к озеру Алебашево, была сформирована на принципах соучастного проектирования с привлечением жителей и профессионалов", – подчеркнул Руслан Кухарук.

Еще одной решаемой в настоящее время задачей является вопрос будущего управления и содержания создаваемого парка. Есть понимание, что обслуживание парка в процессе его эксплуатации должно быть в "единых руках", которые обеспечат оперативность и эффективность управления.

Предприниматель и инвестор Артем Андросов, принимавший участие в совещании, добавил, что проекты, которые реализуются изначально с инвесторами, могут стать эффективной точкой роста городской экономики. В дальнейшем это создает не только рабочие места, но и значительно повышает качество управления территорией.

Экспертный совет АСИ на заседании представил и обсудил инициативы и предложения по развитию городской экономики, туризма и предпринимательства, а также экономической политики. Часть этих инициатив предполагается представить российскому лидеру Владимиру Путину для включения в обновленный указ по национальным целям развития.