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Молодежный форум "Будущее за нами" для незрячих жителей Тюменской области откроется 21 июля

Общество, 18:30 20 июля 2020

Тюменская областная организация ВОС | Фото: Тюменская областная организация ВОС

Образовательный реабилитационный молодежный форум Тюменской региональной организации ВОС "Будущее за нами" пройдет 21-23 июля в онлайн-формате. Незрячих людей ждут мастер-классы, презентация технических средств, встреча с профессиональным артистом, квест и новые знакомства, сообщают организаторы.

В информационном блоке о новостях расскажут представители Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования, Медико-социальной экспертизы и Спецбиблиотеки для слепых. Почетным гостем станет начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС Дана Дрожжина, Москва.

Состоится демонстрация лучших работ творческого состязания, которое накануне было объявлено оргкомитетом. Участники соревновались в трех номинациях: "Пой мне еще", "Незрячий поэт", "Самопрезентация". Победителей объявят на закрытии форума 23 июля.

Присоединиться к событию можно здесь можно здесь. Эфиры стартуют с 11 часов.

При входе указываются только имя и фамилия. На платформе есть чат, куда можно писать вопросы во время трансляции. Для участия в вебинаре не нужно устанавливать приложения и регистрировать личный кабинет.

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# инвалиды по зрению , форум

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