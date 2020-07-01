Первый фестиваль "Сибирь мастеровая" объединит ремесленников тюменского региона

Фестиваль "Сибирь мастеровая" проходит в Тюменской области впервые. Он организован в режиме онлайн и объединит всех ремесленников региона.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель Дома народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области Наталья Денисова.

Прием заявок для участия в фестивале стартовал 14 июля и продолжится до 10 августа. Программа форума мастеров, ремесленников рассчитана до 4 ноября.

Начался фестиваль с конкурса на изготовление туристического сувенира "Из Сибири с любовью" и селфи-квеста "Ремесло в моей семье".

"Мы планируем провести много мастер-классов по традиционным промыслам и ремеслам. Это будет тюменская дымовая роспись, лоскутное шитье, тюменский ковер, просто ручное ткачество, резьба по дерево, кружевоплетение на коклюшках. Это редкие ремесла, но все эти мастера есть в Тюменской области. Мастер-классы пройдут в онлайн. И это позволит нам привлечь еще большую аудиторию, нежели в Доме ремесел", - говорит Наталья Денисова.

Фестиваль "Сибирь мастеровая" объединит около 200 мастеров со всей Тюменской области. Как заметили организаторы, к фестивалю, конкурсам уже подключились мастера из Голышманово, Тобольска, Тобольского района.

Площадками для проведения станут социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и сайт, который еще дорабатывается.

"В завершении фестиваля представим жителям и гостям Тюмени выставку ремесленных работ, как детских, так и взрослых. Пройдет церемония награждения мастеров. Основная цель фестиваля – сохранение и поддержка традиционных промыслов и ремесел, передача навыков подрастающему поколению", - сказала руководитель Дома народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области Наталья Денисова.

Дом ремесел Тюмени весной 2020 года участвовал в конкурсе СОНКО, от регионального департамента культуры авторы проекта "Сибирь мастеровая" получили субсидию - 750 тыс. рублей.

Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева